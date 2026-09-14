Emmer verf over auto gegooid, agenten pakken de spons en helpen een handje

Agenten rukten in de nacht van zondag op maandag uit voor een melding van een bekladde auto in Waalwijk. De wagen van een vrouw was met een emmer verf besmeurd. Naast onderzoek te doen naar de bekladding besloten de agenten de geschrokken vrouw ook een handje te helpen: ze maakten haar auto weer schoon.

De vrouw deed even na middernacht melding nadat iemand kort daarvoor haar auto had beklad. De dader zou een emmer witte verf over de wagen hebben gegooid. De vrouw wilde aangifte doen.

Agenten kwamen vrijwel meteen ter plaatse. Ze namen de aangifte op en deden sporenonderzoek. Omdat de vrouw flink was geschrokken van de bekladding, besloten de agenten haar een handje te helpen.

Schoonmaken

Rond tien voor half twee, midden in de nacht, reden de agenten met de bekladde wagen naar een wasbox in de buurt. Even de handen uit de mouwen, sop over de auto en de wagen was al snel weer schoon.

Jeugdagent Jurre deelt op sociale media hoe hij samen met zijn collega de auto weer spic en span kreeg.