Politie betrapt 'urbexende' tieners in verlaten pand: 'Levensgevaarlijk'

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag acht jongeren aangetroffen in een groot verlaten pand in Best. De jongeren, tussen de 13 en 16 jaar oud, waren aan het 'urbexen': het bezoeken en fotograferen van verlaten locaties. De politie waarschuwt ouders voor de gevaren. "Denk aan instortingsgevaar."

De jongeren liepen rond in het grote pand. Op beelden is een hal te zien met daarin kleine gebouwtjes. Agenten stuurden de jongeren met een waarschuwing weg. "De volgende keer volgt een boete of Halt", schrijven de agenten op sociale media.

'Moeilijk bijkomen'

Volgens de politie is urbexen niet alleen gevaarlijk, maar kan het ook strafbaar zijn. "Denk aan instortingsgevaar, rotte vloeren, gaten en giftige stoffen zoals asbest", sommen de agenten op. "Als er iets gebeurt, kunnen hulpdiensten er bovendien heel moeilijk bij."

De politie doet daarom op sociale media een oproep aan ouders: "Praat met je kinderen over de risico's van deze online trend."