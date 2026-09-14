Tilburg Trappers sluit weekend af met emotie en overwinning

Tilburg Trappers heeft een bijzonder weekend achter de rug. Met een afscheidswedstrijd voor vier clubiconen en een drukbezochte Open Dag kwam verleden, heden en toekomst samen op het ijs van Stappegoor.

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Het weekend begon zaterdag met de Legends Game, waar vier spelers afscheid namen van Tilburg Trappers. Ruud Leeuwesteijn, Giovanni Vogelaar, Alexei Loginov en Ties van Soest werden geëerd door 1.400 toeschouwers in het IJssportcentrum. De wedstrijd eindigde symbolisch in een gelijkspel, wat perfect paste bij de emotionele sfeer van de middag.

Alexei Loginov speelde vijftien seizoenen voor de club en vertrekt nu naar eredivisieclub Leeuwarden. Ruud Leeuwesteijn, geplaagd door lichamelijke klachten, heeft besloten te stoppen met ijshockey. Giovanni Vogelaar kiest voor Nijmegen, waar hij meer balans kan vinden tussen werk, privéleven en sport. Ties van Soest moest noodgedwongen stoppen na meerdere hersenschuddingen, maar droeg tijdens de Legends Game nog één keer het Trappers-shirt.

Open Dag trekt veel publiek

Zondag stond het IJssportcentrum opnieuw in het teken van Tilburg Trappers. Tijdens de jaarlijkse Open Dag maakten supporters en belangstellenden kennis met de club. De dag bood volop activiteiten rondom het ijs en werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Corsaires de Dunkerque.

De wedstrijd trok 1.900 toeschouwers en eindigde in een 3-0 overwinning voor Trappers. Nardo Nagtzaam, Donny van Belkom en Phil Marinaccio zorgden voor de doelpunten. Hiermee sloot het Oberligateam de voorbereiding af met een goed gevoel.

Voorbereiding afgerond

Het weekend stond in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Zaterdag werd het verleden geëerd, met een eerbetoon aan vier iconen van de club. Zondag ging de blik vooruit, met een geslaagde Open Dag en een overtuigende overwinning.

De voorbereiding zit erop. Vanaf vrijdag begint het nieuwe Oberliga-seizoen en gaat het weer om de punten.