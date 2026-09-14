FC Tilburg O11-2 verslaat koploper Gloria UC in thriller

FC Tilburg O11-2 heeft zaterdag koploper Gloria UC verslagen met 7-6. De beslissende goal viel pas in de allerlaatste seconden van de wedstrijd, na een bloedstollende slotfase.

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De jongens van FC Tilburg O11-2 begonnen de wedstrijd sterk en kwamen al snel op een 4-2 voorsprong. Met verzorgd combinatievoetbal en veel inzet leek de ploeg goed op weg naar een overwinning. Maar na rust kantelde het duel volledig.

Gloria UC vocht zich terug en draaide de score om naar een 5-6 achterstand voor FC Tilburg. Toch gaf het team niet op. De spelers bleven elkaar ondersteunen en geloven in een goed resultaat. Dat harde werken werd beloond met de gelijkmaker: 6-6.

Beslissing in de laatste seconden

Toen de wedstrijd bijna voorbij was, kreeg FC Tilburg nog een vrije trap. De eerste poging werd gekeerd, maar in de rebound wist het team alsnog te scoren. De 7-6 overwinning zorgde voor grote vreugde bij spelers, trainers en supporters.

De overwinning laat zien dat het team grote stappen heeft gezet. De spelers groeien als groep en tonen steeds meer veerkracht en teamgevoel. Dat was zaterdag niet alleen zichtbaar in het spel, maar ook in de manier waarop ze omgingen met de achterstand.

Met deze zege toont FC Tilburg O11-2 dat ze als team op de goede weg zijn. Het was een wedstrijd vol spanning, karakter en een onvergetelijke ontknoping.