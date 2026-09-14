Helmond stelt protocol voor gronduitgifte sociale huur vast

De gemeente Helmond heeft een nieuw protocol vastgesteld voor de uitgifte van grond voor sociale huurwoningen. Dit protocol legt uitgiftecriteria en voorwaarden vast en geeft woningcorporaties met prestatieafspraken een voorkeurspositie.

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Het gronduitgifteprotocol is bedoeld om formele regels te stellen voor de uitgifte van grond aan woningcorporaties in Helmond. Sociale huurwoningen zijn huurhuizen waarvan de kale huurprijs niet hoger is dan de maximale sociale huurprijs op het moment van ingangsdatum. Dit protocol is niet van toepassing op andere woningsegmenten of gemengde projecten waarin sociale huur slechts een onderdeel is.

De corporaties met wie Helmond prestatieafspraken heeft, krijgen een voorkeurspositie. Deze afspraken zijn gebaseerd op hun wettelijke taak, financiële zekerheid en ervaring met sociale huur. Mocht een corporatie afzien van een ontwikkeling, dan wordt de grond niet via dit protocol uitgegeven. In dat geval kan de gemeente een openbare selectieprocedure starten met eigen voorwaarden.

Het protocol werd vastgesteld op 1 september 2026 door burgemeester en wethouders van Helmond. Het is mogelijk dat in de toekomst een breder protocol komt voor andere woningtypes of functies.