Verdachte (31) van moord op vader in Polen opgepakt in Dinteloord

Een 31-jarige man uit Polen, die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader, is afgelopen woensdag in Dinteloord aangehouden. Hij was al een tijdje voortvluchtig vanuit zijn geboorteland.

De man was op woensdag 9 september nietsvermoedend aan het werk in Dinteloord toen hij werd opgepakt. Het Fugitive Active Search Team (FASTNL), dat samenwerkt met opsporingsteams binnen de Europese Unie, heeft de man aangehouden. Hij was al een tijdje op de vlucht vanuit Polen, maar dankzij nieuwe informatie kon het team de man opsporen.

Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Mocht hij in zijn thuisland schuldig bevonden worden dan kan hij tot levenslang krijgen.