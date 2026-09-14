Kanonschoten tijdens lichtkunstfestival in Geertruidenberg

Tijdens het Lichtkunstfestival in Geertruidenberg zijn op 31 oktober vier kanonschoten te horen. Deze worden gelost op de Wapenplaats tussen vijf uur en kwart over vijf 's middags en elf uur en kwart over elf 's avonds.

Gevonden voor jou

De kanonschoten maken deel uit van het programma van het Lichtkunstfestival, dat georganiseerd wordt door Stichting Vestingfeesten Geertruidenberg en Bergsche Battery. Voor het afvuren is een ontheffing geluid verleend.

De locatie van het evenement is de Wapenplaats in Geertruidenberg. De organisatie heeft toestemming om de schoten te lossen binnen de genoemde tijden. Meer informatie over de ontheffing is op verzoek beschikbaar.