Steenbergen wil groenstrook van 10 m² ruilen

De gemeente Steenbergen wil een groenstrook van 10 vierkante meter ruilen met de eigenaar van een aangrenzend perceel in de kern Steenbergen. Het stuk grond is kadastraal bekend onder sectie W, nummer 4313.

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Het gaat om een perceel van ongeveer 10 vierkante meter dat eigendom is van de gemeente Steenbergen. Dit perceel ligt in de kern van Steenbergen en grenst aan een woning. Volgens de beleidsregels, vastgesteld op 19 augustus 2014, mag de gemeente groenstroken alleen uitgeven aan eigenaren van aangrenzende percelen.

Met deze voorgenomen grondruil geeft de gemeente uitvoering aan een arrest van de Hoge Raad uit november 2021. Mocht er bezwaar komen tegen de ruil, dan moet dit binnen twintig kalenderdagen na publicatie via een kort geding worden ingediend. Als dat niet gebeurt, kan de gemeente verdergaan met haar plannen.