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Tijdelijk kermisterras en alcoholontheffing in Reusel goedgekeurd

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor een tijdelijk kermisterras en alcoholontheffing aan Markt 16.

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Op 10 september heeft de gemeente Reusel-De Mierden een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijk kermisterras en een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol. De locatie betreft Markt 16 in Reusel.

De vergunning en ontheffing zijn bedoeld voor het jaar 2026. Het kenmerk van de zaak bij de gemeente is 16676707.

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