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Vergunning verlengd voor Pastoor Thijssenlaan in Sterksel
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verlengd voor een pand in Sterksel. Het gaat om het gebruik van het pand in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening.
Op 10 september heeft de gemeente Heeze-Leende besloten om een omgevingsvergunning te verlengen voor de Pastoor Thijssenlaan 1 in Sterksel. De vergunning maakt het mogelijk om het pand te blijven gebruiken in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening.
De aanvraag had betrekking op het aanpassen van regels die normaal gelden op deze locatie. Inwoners die vragen hebben over de vergunning kunnen contact opnemen met de gemeente.
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