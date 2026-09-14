Kunstsmullen 2026 komt naar Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het evenement Kunstsmullen. Het festival vindt plaats van 3 tot en met 25 oktober 2026 op verschillende plekken in de gemeente.

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Kunstsmullen is een evenement dat verspreid over meerdere weken op diverse locaties in Heeze-Leende wordt gehouden. Het besluit om een vergunning te verlenen is op 10 september genomen en vastgelegd onder dossiernummer 0000518516.

Het festival biedt bezoekers de kans om cultuur en kunst te beleven in de regio. De exacte activiteiten en locaties zijn nog niet bekendgemaakt, maar het evenement zal naar verwachting een breed publiek trekken.