Sanering van grond gemeld in Sint-Oedenrode

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het saneren van grond aan de Hazelaarstraat 37 in Sint-Oedenrode.

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Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het saneren van grond betekent dat verontreinigde bodem wordt schoongemaakt of behandeld. De melding heeft betrekking op de locatie Hazelaarstraat 37, met kenmerk 2026072301994 en zaaknummer Z/511556.

De gemeente heeft deze melding ontvangen op 23 juli 2026. Bezwaar maken tegen de melding is niet mogelijk.