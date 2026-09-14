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Beslistermijn voor aanleg inrit in Geldrop verlengd

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag om een inrit aan te leggen aan de Wielewaal 71 in Geldrop verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het aanleggen van een inrit bij een adres in Geldrop. De verlenging betekent dat de gemeente meer tijd neemt om tot een besluit te komen over deze aanvraag.

Op dit moment kunnen omwonenden of belangstellenden geen bezwaar maken. Dit wordt pas mogelijk zodra er een definitief besluit is genomen.

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