Tilburg richt parkeerplaatsen in voor opladen elektrische auto's

De gemeente Tilburg heeft besloten om parkeerplaatsen in te richten voor elektrische auto's op meerdere locaties. Dit gebeurt in lijn met het Oplaadpuntenbeleid dat de gemeente eerder vaststelde.

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Op verschillende plekken in Tilburg worden parkeerplaatsen speciaal ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en geldt voor locaties zoals de Bijsterveldenlaan, Blokakker in Udenhout en De Ploegschaar in Berkel-Enschot.

Bij elke laadpaal wordt één parkeerplaats beschikbaar gesteld. Als blijkt dat er voldoende gebruik van wordt gemaakt, kan een tweede parkeerplaats worden toegevoegd. Het plaatsen van verkeersborden zorgt ervoor dat deze plekken exclusief voor elektrisch opladen gebruikt mogen worden.

Volgens de gemeente draagt elektrisch vervoer bij aan de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord. De politie heeft ingestemd met de voorgestelde maatregelen, die zijn uitgewerkt volgens de wettelijke bepalingen. Een overzicht van alle locaties is opgenomen in het besluit.