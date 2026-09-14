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Bedrijf meldt tijdelijk opslaan van grond in Veldhoven

Bij De Sitterlaan in Veldhoven heeft KWS Infra B.V. gemeld dat zij tijdelijk grond gaat opslaan. Dit is op 7 september bekendgemaakt bij de gemeente.

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De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een formele kennisgeving. Het gaat om het opslaan van grond, wat verplicht gemeld moet worden vanwege mogelijke effecten op bodem en milieu.

Deze melding heeft het DSO-verzoeknummer 2026090700264 gekregen en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-014154. Volgens de gemeente kan er geen bezwaar worden ingediend tegen dit type melding.

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