Vispassage bij de Vlier in Deurne krijgt groen licht

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een vispassage bij de Vlier, nabij de Molenhof. Het besluit is op 10 september 2026 genomen.

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De vispassage komt op een perceel dat bekend staat onder kadastraal nummer V-28. Het project is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1060. Het doel van een vispassage is om vissen makkelijker van het ene naar het andere water te laten bewegen, wat goed is voor de biodiversiteit.

De vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit, een categorie binnen de regelgeving voor ruimtelijke ordening. Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien via de gemeente Deurne.