Herontwikkeling Berg 25 in Nuenen: commerciële ruimte en 10 appartementen

De gemeente Nuenen heeft een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van Berg 25. Er komt een commerciële ruimte op de begane grond en 10 appartementen op de verdiepingen.

Gevonden voor jou

Op 31 augustus 2026 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Nuenen en de initiatiefnemer van Berg 25. Het plan is om de huidige bebouwing op de verdiepingen te slopen, terwijl de commerciële ruimte op de begane grond behouden blijft. Op de verdiepingen worden 10 nieuwe appartementen gerealiseerd.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 14 september 2026 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Nuenen aan de Jan van Schijnveltlaan 2. Bezwaar maken tegen de overeenkomst is niet mogelijk.