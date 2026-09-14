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Container mag tijdelijk op Dorpsstraat in Vught staan

Bij Dorpsstraat 31 in Vught mag van 5 oktober tot en met 2 november een container staan.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container op de openbare weg bij Dorpsstraat 31. Deze ontheffing is verleend voor de periode van 5 oktober tot en met 2 november.

De officiële ontheffing is op 10 september verzonden door burgemeester en wethouders van Vught.

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