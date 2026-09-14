Container mag tijdelijk op Dorpsstraat in Vught staan

Bij Dorpsstraat 31 in Vught mag van 5 oktober tot en met 2 november een container staan.

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De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container op de openbare weg bij Dorpsstraat 31. Deze ontheffing is verleend voor de periode van 5 oktober tot en met 2 november.

De officiële ontheffing is op 10 september verzonden door burgemeester en wethouders van Vught.