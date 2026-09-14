Oisterwijk subsidieert Bouwkringloop en start project voor beweging

Het college van Oisterwijk heeft besloten deel te nemen aan het project 'Blijvend in Beweging' en stelt een subsidie van maximaal 75.000 euro beschikbaar voor een Bouwkringloop locatie.

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Het project 'Blijvend in Beweging Hart van Brabant' richt zich op het stimuleren van blijvende beweging bij deelnemers van leefstijl- en valpreventieprogramma's. De provincie Noord-Brabant subsidieert het project, dat loopt van september 2026 tot en met juni 2027.

Daarnaast ondersteunt de gemeente Oisterwijk kringloopwinkel Re-Use met een incidentele subsidie van maximaal 75.000 euro. Dit bedrag is bedoeld voor de opstart en tijdelijke vestiging van een Bouwkringloop locatie. Hier kunnen gebruikte bouwmaterialen worden hergebruikt en verkocht.

Tot slot heeft het college besloten om de gemeenteraad via een informatiebrief op de hoogte te stellen van de voortgang rondom het project Den Domp/Mgr. Bekkersplein in Haaren.