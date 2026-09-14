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Nieuwbouwwoning krijgt groen licht in Baarle-Nassau

Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Alphenseweg.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft de vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande nieuwbouwwoning aan de Alphenseweg 39. Het besluit is op 10 september 2026 verzonden.

Met de goedkeuring kunnen de plannen voor het huis op deze locatie verder worden uitgevoerd. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door burgemeester en wethouders van de gemeente.

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