Najaarskermis Baarle-Nassau krijgt groen licht

De Najaarskermis in Baarle-Nassau heeft een evenementenvergunning gekregen. Het festijn vindt plaats van zaterdag 3 oktober tot en met dinsdag 6 oktober op het Sint Annaplein.

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De kermis begint op zaterdag 3 oktober om twee uur ’s middags en duurt tot middernacht. Op zondag 4 oktober zijn de attracties geopend van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers terecht van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

De locatie van het evenement is het Sint Annaplein in Baarle-Nassau. Het besluit over de vergunning is op 10 september verzonden.