Mobiel puinbreken bij Maaijkant in Ulicoten

Bij Maaijkant 5 in Ulicoten is mobiele puinbreker ingezet. Het puin wordt gebroken tot granulaat en deze werkzaamheden duren naar verwachting hoogstens twee dagen in week 40 tot en met week 52 van 2026.

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Op de locatie Maaijkant 5 in Ulicoten wordt bouw- en slooppuin met een mobiele puinbreker verwerkt tot granulaat. Dit granulaat kan opnieuw gebruikt worden, bijvoorbeeld in de wegenbouw of bij bouwprojecten. De melding voor deze werkzaamheden is op 7 september gedaan en op 10 september afgehandeld.

De werkzaamheden zijn gepland in week 40 tot en met week 52 van 2026, waarbij het breken van het puin naar verwachting maximaal twee werkdagen in beslag zal nemen. Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.