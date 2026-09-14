Someren wil subsidies voor welzijn en sport in 2027 toekennen

De gemeente Someren heeft plannen om in 2027 subsidies toe te kennen aan organisaties die zich inzetten voor welzijn en sport. Het gaat om directe ondersteuning van lokale initiatieven.

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Someren wil in 2027 subsidies rechtstreeks verlenen aan verschillende lokale stichtingen en gemeenschapshuizen. Deze organisaties dragen bij aan welzijn, sport en sociaal-culturele activiteiten in de gemeente. Onder de begunstigden zijn onder andere Stichting Halt Oost-Brabant, Bibliotheek Helmond-de Peel, en Voedselbank.

Bij de beoordeling is gekeken naar vier criteria. Zo moeten de organisaties sterk betrokken zijn bij de gemeenschap in Someren en een breed scala aan sociale diensten aanbieden. Verder moeten zij continuïteit in vrijwilligerswerk garanderen en aantoonbaar draagvlak hebben onder inwoners en maatschappelijke partners.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat alleen de genoemde partijen aan deze eisen voldoen. Andere organisaties komen op dit moment niet in aanmerking.