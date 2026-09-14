Asbestplaten verwijderd bij pand in Diessen

Bij een pand aan de Beekseweg in Diessen zijn vijftien tot twintig vierkante meter asbestplaten verwijderd. De melding is op 8 september door de gemeente Hilvarenbeek afgehandeld.

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Het gaat om een sloopmelding voor het adres Beekseweg 8, 5087 KB Diessen. Hier zijn asbestplaten van het dak verwijderd. De hoeveelheid asbest betrof vijftien tot twintig vierkante meter.

De melding is op 8 september 2026 door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek ontvangen en afgehandeld. Er zijn geen bezwaren of beroep mogelijk tegen deze melding.