Varkensstal in Haghorst wordt omgebouwd tot groepsaccommodaties

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een varkensstal aan de Lage Haghorst in Haghorst tot twee groepsaccommodaties. Daarnaast wordt het perceel aangepast voor recreatieve activiteiten.

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Het gaat om een locatie aan de Lage Haghorst 33 en 33 R 1, 5089 NC Haghorst. Het perceel zal worden gewijzigd zodat het geschikt is voor recreatieve doeleinden. Ook wordt een bestaande varkensstal omgebouwd tot twee groepsaccommodaties.

De vergunning is op 8 september 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek. De aanvraag betreft zowel bouwtechnische activiteiten als aanpassingen in het omgevingsplan.