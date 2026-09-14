Ontheffing voorwerpen op of aan de weg in Rijen verleend

In Rijen is ontheffing verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Het besluit geldt van 21 september tot en met 21 november in de Verschuurstraat.

Gevonden voor jou

De ontheffing maakt het mogelijk om tijdelijke voorwerpen op of aan de weg te plaatsen in de Verschuurstraat in Rijen. Het besluit is op 10 september 2026 verzonden en heeft een looptijd van twee maanden.

Het gaat om een vergunning onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Dit soort ontheffingen wordt verleend om bijvoorbeeld gebruik van de openbare ruimte te reguleren.