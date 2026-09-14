Navigatie overslaan
Ontdek

Kermis Rijen 2026: vergunning verleend voor vijf dagen feest

De evenementenvergunning voor de Kermis Rijen 2026 is verleend. Het feest vindt plaats op vijf dagen in oktober op het Burgemeester Sweensplein.

Gevonden voor jou

De kermis in Rijen staat gepland op zondag 18 oktober, maandag 19 oktober, dinsdag 20 oktober, zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober. De openingstijden variëren, met starttijden tussen 09.30 uur en 15.00 uur, en sluiting telkens om 23.00 uur.

Het evenement wordt gehouden op het Burgemeester Sweensplein, waar bezoekers kunnen genieten van attracties en kermisactiviteiten. De vergunning is op 10 september 2026 verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.