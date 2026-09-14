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Kermis Rijen 2026: vergunning verleend voor vijf dagen feest
De evenementenvergunning voor de Kermis Rijen 2026 is verleend. Het feest vindt plaats op vijf dagen in oktober op het Burgemeester Sweensplein.
De kermis in Rijen staat gepland op zondag 18 oktober, maandag 19 oktober, dinsdag 20 oktober, zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober. De openingstijden variëren, met starttijden tussen 09.30 uur en 15.00 uur, en sluiting telkens om 23.00 uur.
Het evenement wordt gehouden op het Burgemeester Sweensplein, waar bezoekers kunnen genieten van attracties en kermisactiviteiten. De vergunning is op 10 september 2026 verleend.
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