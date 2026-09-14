Grond wordt toegepast bij De Bellaard in Haarsteeg

Bij De Bellaard in Haarsteeg is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. Deze melding is op 10 september afgehandeld.

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De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00022793 en heeft geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Het project vond plaats in Haarsteeg, bij de locatie De Bellaard.