Gehandicaptenparkeerplaats tegenover appartementencomplex in Vlijmen

In Vlijmen is besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen bij de parkeerstrook tegenover de ingang van het appartementencomplex aan de Duizendpoot.

Gevonden voor jou

Het gaat om een parkeerplek die speciaal wordt gereserveerd voor een voertuig met een specifiek kenteken. Deze plek komt bij de parkeerstrook tegenover de Duizendpoot 102 t/m 140, vlak bij de Hooiwagen.

De gemeente Heusden heeft hiervoor verkeersbord E6 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aangewezen, met een onderbord waarop het kenteken vermeld staat. Het besluit heeft zaaknummer 2231443 en is op 10 september 2026 genomen.