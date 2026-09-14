Kermis Berlicum vindt plaats van 19 tot en met 22 september

De kermis op het Mercuriusplein in Berlicum heeft een vergunning gekregen. Het evenement wordt gehouden van 19 tot en met 22 september en duurt dagelijks tot middernacht.

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De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft op 10 september toestemming gegeven voor de kermis op het Mercuriusplein in Berlicum. Het evenement start zaterdag 19 september om twee uur 's middags en duurt tot middernacht. Op zondag 20 september is de kermis geopend vanaf elf uur ’s ochtends, en maandag 21 en dinsdag 22 september vanaf half drie ’s middags.

Alle dagen sluiten de attracties om middernacht. Het evenement is een vaste traditie in Berlicum en trekt jaarlijks veel bezoekers. De vergunning is verleend op basis van de aangevraagde tijden en locatie.