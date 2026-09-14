Parkeerplaatsen aan Verlengde Hoogstraat in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van parkeergelegenheid voor twee auto's aan de Verlengde Hoogstraat.

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Het definitieve besluit voor het aanleggen van parkeergelegenheid aan de Verlengde Hoogstraat 34 in Sint-Michielsgestel is op 10 september 2026 verzonden. De parkeerplaatsen komen aan de rechtervoorzijde van het terrein.

De vergunning valt onder de activiteit ‘uitweg maken, hebben of veranderen’. Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure. Het aanleggen van een uitweg betekent dat een toegang wordt gecreëerd van een perceel naar een openbare weg.