Grond wordt toegepast op drie locaties in Sint-Michielsgestel

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond op drie locaties in de gemeente.

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Het gaat om de Vughterweg, Theerestraat en Gestelseweg in Sint-Michielsgestel. Bij het toepassen van grond wordt grond ergens neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. Dit moet worden gemeld vanwege de impact op bodem en milieu.

De melding heeft het DSO-kenmerk 2026082801312 en is op 28 augustus 2026 ontvangen. Het zaaknummer is Z/513519. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.