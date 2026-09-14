Container geplaatst in Dongen van 5 tot 19 oktober

Van 5 tot 19 oktober wordt een container geplaatst aan de Simon Vestdijkstraat in Dongen. Dit gebeurt zonder vergunningsplicht.

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De gemeente Dongen heeft op 8 september een melding ontvangen voor het plaatsen van een container aan de Simon Vestdijkstraat 3. Het gaat om opslag van roerende zaken. Omdat de melding vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar.

De container zal van 5 tot 19 oktober op deze locatie staan. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001431. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente onder vermelding van dit zaaknummer.