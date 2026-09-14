Container geplaatst in Rosariopark Dongen van 2 tot 16 oktober

Van 2 tot 16 oktober wordt er een container geplaatst in Rosariopark, Dongen.

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De gemeente Dongen heeft op 9 september een melding ontvangen voor het plaatsen van een container in het Rosariopark. De container wordt gebruikt voor opslag van roerende zaken en mag zonder vergunning worden geplaatst.

De melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001436, betreft een vergunningsvrije activiteit. Dit betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen de plaatsing. De container blijft staan van 2 tot 16 oktober op het adres Rosariopark 46.