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Burenborrel op 1 oktober in Dongen vergunningsvrij
Op 1 september is een melding ontvangen voor een burenborrel op 1 oktober aan Achter de Bergen 26 in Dongen. Voor dit evenement is geen vergunning nodig.
De melding voor de burenborrel is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001385. Omdat het evenement vergunningsvrij is, kan er geen bezwaar of zienswijze worden ingediend.
De burenborrel vindt plaats op 1 oktober 2026 op locatie Achter de Bergen 26, postcode 5104BX in Dongen.
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