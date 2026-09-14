Luchtkussen geplaatst bij Tasmanstraat in Dongen

Op 6 september is een melding ontvangen voor het plaatsen van een luchtkussen op 4 oktober tegenover de Tasmanstraat in Dongen. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.

Gevonden voor jou

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001412. Het gaat om een evenementenmelding voor een luchtkussen op 4 oktober 2026 bij de locatie tegenover Tasmanstraat 10 in Dongen.

Aangezien deze activiteit vergunningsvrij is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Meer informatie is op te vragen onder vermelding van het zaaknummer.