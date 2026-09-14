Waalwijk geeft vergunning voor vervanging kozijnen woning

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het deels vervangen van de kozijnen aan de voor- en achterzijde van een woning aan de Sem Dresdenstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op het adres Sem Dresdenstraat 20 in Waalwijk. Het besluit werd op 10 september 2026 bekendgemaakt en heeft zaaknummer WWK-2026-018807. Het gaat om een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De documenten die bij deze vergunning horen, zijn op afspraak in te zien via de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente. Voor een uitgeprinte versie kunnen leges worden gevraagd.