Waalwijk: woning Grotestraat 131 wordt opgesplitst in twee appartementen

Het College van Waalwijk heeft besloten om de nummeraanduiding van Grotestraat 131 aan te passen. Dit gebeurt vanwege de verbouwing van de woning tot twee appartementen.

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De woning aan Grotestraat 131 in Waalwijk wordt verbouwd en opgesplitst in twee appartementen. Hierdoor heeft het college nieuwe nummeraanduidingen vastgesteld: Grotestraat 131 en Grotestraat 131a. De bestaande nummeraanduiding "131" wordt ingetrokken zodra de verbouwing is afgerond en officieel is gemeld.

Het besluit over de nummeraanduiding is op 9 september 2026 bekendgemaakt. Tot die tijd blijft de huidige nummering gehandhaafd. De nieuwe indeling moet de locatie beter geschikt maken voor bewoning door meerdere huishoudens.