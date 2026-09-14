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Vergunning verleend voor woonhuis Buizerd in Goirle
De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan Buizerd 38.
Het besluit is genomen en verzonden op 11 augustus 2026. De aanvraag voor deze vergunning werd ontvangen op 22 augustus 2025.
Naast de bouwactiviteit is ook toestemming verleend voor het maken, hebben of aanpassen van een uitweg. Het project staat geregistreerd onder zaaknummer 1023927.
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