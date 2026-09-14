Graven in bodem langs A59 bij Waalwijk gemeld

Langs de A59, tussen Raamsdonk en Waalwijk, is een melding gedaan voor het graven in de bodem. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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De melding is op 10 september 2026 afgehandeld. Het betreft werkzaamheden die vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij wordt grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde verplaatst. De interventiewaarde geeft aan wanneer de bodemkwaliteit zodanig is dat er risico’s voor mens en milieu kunnen ontstaan.

De locatie van de werkzaamheden bevindt zich langs de A59, tussen Raamsdonk en Waalwijk. Het zaaknummer dat aan deze melding gekoppeld is, is Z2026-00021992. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding.