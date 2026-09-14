Tandartspraktijk mag starten op Oranjeplein in Goirle

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de begane grond van Oranjeplein 3 als tandartspraktijk. Het besluit is op 10 september 2026 genomen en verzonden.

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Op het adres Oranjeplein 3 in Goirle mag een tandartspraktijk worden gevestigd. De vergunning hiervoor werd op 13 juli 2026 aangevraagd en is vorige week verleend. Het besluit wijkt af van de regels in het omgevingsplan.

De gemeente heeft het besluit op 10 september genomen en diezelfde dag verzonden. Hiermee is de weg vrij voor het gebruik van de locatie op de begane grond. Het zaaknummer van deze aanvraag is 1057878.