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Dakkapel in Goirle vergunningvrij verklaard

De gemeente Goirle heeft besloten dat een dakkapel aan Haneven 18 vergunningvrij geplaatst mag worden. Het besluit is op 3 september 2026 genomen en verzonden.

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Op Haneven 18 in Goirle mag een dakkapel worden geplaatst zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. De aanvraag voor deze bouwactiviteit is op 3 augustus 2026 ontvangen door de gemeente.

Het besluit is op 3 september 2026 officieel genomen en direct verzonden. Het gaat om een verklaring dat de bouwactiviteit past binnen het omgevingsplan en geen vergunning vereist is.

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