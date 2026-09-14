Dakkapel in Goirle vergunningvrij verklaard

De gemeente Goirle heeft besloten dat een dakkapel aan Haneven 18 vergunningvrij geplaatst mag worden. Het besluit is op 3 september 2026 genomen en verzonden.

Gevonden voor jou

Op Haneven 18 in Goirle mag een dakkapel worden geplaatst zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. De aanvraag voor deze bouwactiviteit is op 3 augustus 2026 ontvangen door de gemeente.

Het besluit is op 3 september 2026 officieel genomen en direct verzonden. Het gaat om een verklaring dat de bouwactiviteit past binnen het omgevingsplan en geen vergunning vereist is.