Evenementenvergunning voor carnaval in Goirle en Tilburg verleend

De vergunning voor het evenement 'Vruug Pieken en Vrienden van Carnaval op stroat 2027' in Goirle is verleend. Het feest vindt plaats op 5 en 6 februari 2027.

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Het carnavalsevenement 'Vruug Pieken en Vrienden van Carnaval op stroat 2027' mag officieel doorgaan. De burgemeester en het college van Goirle hebben de vergunning hiervoor op 10 september 2026 verleend. Het feest wordt gehouden op de Dorpsstraat in Goirle en de Tilburgseweg.

Op 5 februari 2027 duurt het evenement van twee uur 's middags tot negen uur 's avonds. Een dag later, op 6 februari, loopt het programma door tot half elf 's avonds. De vergunning bevat ook ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn voor het organiseren van een evenement volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).