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Vergunning verleend voor overkapping in bosperceel Riel
De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping in een bosperceel bij de Oude Tilburgsebaan in Riel. Het besluit is op 8 september 2026 genomen.
Het gaat om een bouwwerk dat geen gebouw is, zoals een overkapping. De locatie betreft het bosperceel (GLE01) H 73, nabij Oude Tilburgsebaan 1-01 in Riel. De aanvraag voor deze bouwactiviteit was op 14 maart 2026 ingediend.
Het besluit is op dezelfde dag, 8 september 2026, verzonden. Het toegekende zaaknummer is 1044803.
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