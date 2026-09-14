Uitbreiding huisartsenpraktijk De Wieken in Goirle goedgekeurd

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van Huisartsenpraktijk De Wieken. Ook mag er een nieuwe uitweg worden aangelegd.

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Het besluit voor de uitbreiding is op 9 september 2026 genomen en dezelfde dag verzonden. De plannen hebben betrekking op het pand aan De Wieken 10 in Goirle. De aanvraag werd op 23 juni 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1056249.

Naast de bouwactiviteit wordt er een uitweg aangelegd bij het pand. Dit maakt het makkelijker om het terrein te bereiken. De vergunning is verleend onder het omgevingsplan van de gemeente.