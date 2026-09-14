Waterleidingwerkzaamheden Sniederslaan in Bladel vandaag

Vandaag zijn er waterleidingwerkzaamheden aan de Sniederslaan in Bladel. Dit wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf Hurkmans en duurt van zeven uur 's ochtends tot half vijf 's middags.

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De werkzaamheden aan de Sniederslaan zijn bedoeld om de waterleiding te vernieuwen of aan te passen. Gedurende deze periode kan er mogelijk hinder zijn in de omgeving. Het werk wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf Hurkmans, gespecialiseerd in dit soort projecten.

Het project maakt deel uit van een reeks werkzaamheden die in de gemeente Bladel worden uitgevoerd. Zo zijn er ook grondwerkzaamheden voor Windpark De Pals en aanpassingen aan fietspaden op de Cartierheide. Deze projecten hebben verschillende looptijden en worden door diverse aannemers uitgevoerd.