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Vergunning voor het kappen van haagbeuk in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van een haagbeuk aan de Reisvennestraat.

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Op 10 september 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen van houtopstanden aan de Reisvennestraat 39. Het gaat om het kappen van één haagbeuk. De aanvraag had zaaknummer 515930.

De vergunning betreft specifiek het verwijderen van de boom op deze locatie. Het besluit is onderdeel van de procedures rondom het vellen van bomen in de gemeente. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, maar bezwaarprocedures zijn niet onderdeel van dit bericht.

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