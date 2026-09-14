Woning Dorpsstraat Woensdrecht wordt verduurzaamd

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor de verbouwing en verduurzaming van een woning aan de Dorpsstraat 42.

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De woning aan de Dorpsstraat 42 in Woensdrecht wordt binnenkort aangepakt. Het gaat om een verbouwing en verduurzaming, waarvoor de gemeente op 10 september 2026 een vergunning heeft verleend.

Het verduurzamen van woningen is een populaire keuze, waarbij vaak maatregelen worden genomen zoals betere isolatie of energiezuinige oplossingen. De werkzaamheden kunnen nu starten, omdat de benodigde vergunning officieel is toegekend.