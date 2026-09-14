Levensloopbestendige woning door aanbouw in Boxmeer

in Land van cuijk

In Boxmeer is een aanvraag ingediend om een woning levensloopbestendig te maken. Het gaat om een aanbouw van een slaapkamer op de begane grond aan de Carmelietenstraat-west.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor deze bouwactiviteit is op 28 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. De plannen hebben betrekking op een woning aan de Carmelietenstraat-west 58 in Boxmeer.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de reguliere procedure. De standaardtermijn voor een besluit is acht weken, maar deze kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.