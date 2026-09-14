Onderdoorgang onder spoor in Zevenbergen krijgt groen licht

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een onderdoorgang onder het spoor bij de Zuidrand in Zevenbergen. Het besluit is op 10 september 2026 verzonden.

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Het project maakt deel uit van een ruimtelijke bouwactiviteit en moet zorgen voor een betere verbinding onder het spoor. De locatie van de onderdoorgang is de Zuidrand in Zevenbergen.

De vergunning is officieel van kracht vanaf de dag na bekendmaking van het besluit. De gemeente heeft aangegeven dat de vergunninghouder direct aan de slag kan, ook als er bezwaar wordt ingediend. Bezwaarprocedures en verdere juridische stappen zijn mogelijk, maar dat zal de uitvoering van het project niet automatisch stilleggen.